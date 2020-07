Emirates investe a Malpensa e ripristina il volo giornaliero su Dubai

Emirates crede nella ripresa del traffico via Malpensa e raddoppia i voli Malpensa-Dubai.

La compagnia emiratina annuncia oggi, 29 luglio, l’introduzione di tre voli aggiuntivi su servizio da Milano Malpensa, che si aggiungono ai quattro settimanali già in programma.

Da Milano a Dubai.

«Milano è una delle città più importanti per Emirates, a cui siamo collegati da 20 anni ormai, dato che il primo volo fatto per la capitale lombarda risale al 2000» dice Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia. 1Nel tempo abbiamo gradualmente aumentato la nostra presenza e il nostro impegno qui, e continuiamo a farlo nonostante le avversità del caso. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i passeggeri a bordo, offrendo loro i servizi che ci rendono famosi, ovviamente in modo responsabile e sicuro».

Il collegamento Milano Malpensa-Dubai sarà operato con un Boeing 777.

Il volo EK205 partirà da Dubai alle 9.45 e atterrerà a Milano alle 14:20. Il volo EK206 lascerà Milano alle 16:20 per atterrare a Dubai alle 00:25 del giorno seguente. Oltre che per la città emiratina, il volo è importante per le connessioni a lungo raggio: da Dubai infatti si può proseguire una delle oltre 60 destinazioni del network di Emirates, che ora include destinazioni popolari come le Seychelles (dal primo agosto) e le Maldive, che si uniscono alla rete di destinazioni già attive in Medio Oriente, Asia Pacifica e Africa.

Prima dell’emergenza Coronavirus Emirates aveva due voli giornalieri Malpensa-Dubai, ora di fatto si ritorna al 50% della capacità. Un traguardo importante, e si considera che in generale la flessione del traffico su Malpensa è molto più consistente, attualmente una riduzione di circa tre quarti rispetto allo stesso periodo del 2019.