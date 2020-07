Esce di strada con l’auto a Brezzo di Bedero , anziano finisce in ospedale

I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti in via Germignaga a Brezzo di Bedero, per un incidente stradale.

Galleria fotografica Incidente a Brezzo di Bedero 4 di 4

Per cause da accertarsi il conducente di un ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un muro a lato della carreggiata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo, operato con cesoia/divaricatore per liberare il conducente e collaborato con il personale sanitario: l’uomo, 76 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo, ferito ma non in pericolo di vita.