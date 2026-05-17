Varese News

Sport

Bocce: a Vergiate ancora gli dei dell’Olimpo

Tra rimonte epiche e finali annunciate, al Trofeo di Vergiate tornano a imporsi Barilani e Varé: gli “dei dell’Olimpo” della bocciofila scrivono un’altra pagina di gloria

bocce 2026

Venerdì sera, o forse è meglio dire notte considerata l’ora della conclusione, Vergiate si è eretta interprete dell’attesa gara a coppie, sulle cui corsie si sono svolte le azioni finali del Trofeo Bocciodromo Comune di Vergiate, con il coinvolgimento dei bocciodromi di Daverio e Ternate.
Nel suo destino campeggiava l’icona sacra dei predestinati, gli dei dell’Olimpo – Zeus e Latona assisi sul trono – oppure, per gli amanti della mitologia nordica, gli dei del Walhalla, l’enorme sala di Asgaror nella quale Odino fa confluire i guerrieri morti in battaglia, il paradiso ultraterreno loro riservato, i soliti “unti dal Signore”: Walter Barilani ed Enzo Varé.
Così stava scritto, i due erano approdati alle semifinali in modo scorrevole e stavano attendendo molto sicuri delle loro arti, gli atleti che sarebbero emersi dal feroce scontro fra i locali fratelli Ferrarese e i casciaghesi Bianchi/Bergamin: contesa giocata a livelli notevoli, interminabile, disputata senza impennate, ma punto a punto, come si conviene fra chi non vuole soccombere.
Il diritto a incrociare le spade con i cuviesi lo conquistano i Ferrarese, che scendono nell’agone bellicosi, per nulla intenzionati a stendere tappeti rossi sul cammino. La partita, a questo punto, si suddivide in tre unità diverse le cui estremità neppure si sfiorano. Una prima fase di equilibrio, o forse di studio, procede su una sostanziale parità, prima avanti Barilani/Varé poi raggiunti, poi avanti gli altri, fino a quattro.
Qui i vergiatesi imprimono una sterzata, le loro giocate non sono perfettibili, perché non commettono praticamente errori, sfrecciano in avanti fino al punteggio di 11-4, dando la certezza al numeroso pubblico che ormai “i giochi erano fatti” e la caduta degli dei, con il relativo tonfo, fosse imminente. Ma la partita assume la terza svolta: i bianco/azzurri di Cuvio aprono il forziere delle prodezze e, lentamente da vigili tartarughine, cominciano a ricuperare.Varé martella con le sue bocciate di volo, Walter si riscopre puntista implacabile, qualche minima sbavatura compare nella perfezione degli avversari fino all’incredibile sorpasso per 12-11. In finale arrivano ancora loro.
Nell’altro confronto fra gli appartenenti alla categoria C, i renesi Pavarin/Politi iniziano al comando, anche in questo caso si procede con giocate pregevoli e molto combattute, continuano a guidare, inseguiti dai vergiatesi Piccoli/Segato, ma sempre a distanza di sicurezza. Questi ultimi ansimano, ma i loro passi sono udibili, trapestano, ma sono lì alle spalle sebbene non riescano a raggiungerli, infine lo scalpiccio diventa ancora più percepibile fino all’inatteso sorpasso finale.
Politi inanella un ulteriore accesso alle semifinali, dopo quella di Monvalle nell’individuale della scorsa settimana, e contempla compiaciuto il risultato, seppure qui a Vergiate un pizzico di rammarico riesca a farsi largo. La finale non avrebbe dovuto riservare sorprese e non le riserva, anche se fino al sei pari il duo Piccoli/Segato si difende con ordine e puntiglio, tuttavia quando Enzo e Walter innestano le marce alte il destino si compie e Odino fa entrare dalle sue porte i due guerrieri, vivi e brillanti, per la gloria che era stata dipinta e anticipata da Max Bruckner.

PILLOLE DI BOCCE
11 maggio – Coppa Varese, Secondo girone, quinta giornata:
Bederese (2) – Renese 21-24
Monvallese – Cuviese 24-12
Ternatese (2) – Crevese 24-10
Classifica – Monvallese 12 – Renese* 9 – Basso Verbano*, Cuviese, Ternatese (2)*
6- Bederese (2)*, Crevese* 3.
*una partita in meno

11 maggio – Coppa Varese, Primo girone, terza giornata:
Malnatese – Ternatese (1) 23-24
Casciago – Carnago 24-17
Bottinelli/Vergiatese – Bederese (1) 24-14
Classifica – Casciago 9 – Carnago, Malnatese 6 – Ternatese (1), Bottinelli/Vergiatese
3 – Bederese (1) 0.

15 maggio – Bottinelli/Vergiatese – finale regionale serale coppia ABCD:
1) Barilani/Varé – Cuviese (VA)
2) Piccoli/Segato – Bottinelli/Vergiatese (VA)
3) Ferrarese D./Ferrarese S. – Bottinelli/Vergiatese (VA)
4) Pavarin/Politi – Renese (VA)

18 maggioore 20,30 Coppa Varese.
19 maggio – Basso Verbano – prosegue regionale individuale serale ABCD.
22 maggio – Bederese Roberto Bramani Araldi – finale regionale serale
individuale B,C,D.
23/24 maggioCastel Mella (BS) – Final Four campionato Serie A a squadre, raffa.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 17 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.