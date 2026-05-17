Bocce: a Vergiate ancora gli dei dell’Olimpo
Tra rimonte epiche e finali annunciate, al Trofeo di Vergiate tornano a imporsi Barilani e Varé: gli “dei dell’Olimpo” della bocciofila scrivono un’altra pagina di gloria
Venerdì sera, o forse è meglio dire notte considerata l’ora della conclusione, Vergiate si è eretta interprete dell’attesa gara a coppie, sulle cui corsie si sono svolte le azioni finali del Trofeo Bocciodromo Comune di Vergiate, con il coinvolgimento dei bocciodromi di Daverio e Ternate.
Nel suo destino campeggiava l’icona sacra dei predestinati, gli dei dell’Olimpo – Zeus e Latona assisi sul trono – oppure, per gli amanti della mitologia nordica, gli dei del Walhalla, l’enorme sala di Asgaror nella quale Odino fa confluire i guerrieri morti in battaglia, il paradiso ultraterreno loro riservato, i soliti “unti dal Signore”: Walter Barilani ed Enzo Varé.
Così stava scritto, i due erano approdati alle semifinali in modo scorrevole e stavano attendendo molto sicuri delle loro arti, gli atleti che sarebbero emersi dal feroce scontro fra i locali fratelli Ferrarese e i casciaghesi Bianchi/Bergamin: contesa giocata a livelli notevoli, interminabile, disputata senza impennate, ma punto a punto, come si conviene fra chi non vuole soccombere.
Il diritto a incrociare le spade con i cuviesi lo conquistano i Ferrarese, che scendono nell’agone bellicosi, per nulla intenzionati a stendere tappeti rossi sul cammino. La partita, a questo punto, si suddivide in tre unità diverse le cui estremità neppure si sfiorano. Una prima fase di equilibrio, o forse di studio, procede su una sostanziale parità, prima avanti Barilani/Varé poi raggiunti, poi avanti gli altri, fino a quattro.
Qui i vergiatesi imprimono una sterzata, le loro giocate non sono perfettibili, perché non commettono praticamente errori, sfrecciano in avanti fino al punteggio di 11-4, dando la certezza al numeroso pubblico che ormai “i giochi erano fatti” e la caduta degli dei, con il relativo tonfo, fosse imminente. Ma la partita assume la terza svolta: i bianco/azzurri di Cuvio aprono il forziere delle prodezze e, lentamente da vigili tartarughine, cominciano a ricuperare.Varé martella con le sue bocciate di volo, Walter si riscopre puntista implacabile, qualche minima sbavatura compare nella perfezione degli avversari fino all’incredibile sorpasso per 12-11. In finale arrivano ancora loro.
Nell’altro confronto fra gli appartenenti alla categoria C, i renesi Pavarin/Politi iniziano al comando, anche in questo caso si procede con giocate pregevoli e molto combattute, continuano a guidare, inseguiti dai vergiatesi Piccoli/Segato, ma sempre a distanza di sicurezza. Questi ultimi ansimano, ma i loro passi sono udibili, trapestano, ma sono lì alle spalle sebbene non riescano a raggiungerli, infine lo scalpiccio diventa ancora più percepibile fino all’inatteso sorpasso finale.
Politi inanella un ulteriore accesso alle semifinali, dopo quella di Monvalle nell’individuale della scorsa settimana, e contempla compiaciuto il risultato, seppure qui a Vergiate un pizzico di rammarico riesca a farsi largo. La finale non avrebbe dovuto riservare sorprese e non le riserva, anche se fino al sei pari il duo Piccoli/Segato si difende con ordine e puntiglio, tuttavia quando Enzo e Walter innestano le marce alte il destino si compie e Odino fa entrare dalle sue porte i due guerrieri, vivi e brillanti, per la gloria che era stata dipinta e anticipata da Max Bruckner.
PILLOLE DI BOCCE
11 maggio – Coppa Varese, Secondo girone, quinta giornata:
Bederese (2) – Renese 21-24
Monvallese – Cuviese 24-12
Ternatese (2) – Crevese 24-10
Classifica – Monvallese 12 – Renese* 9 – Basso Verbano*, Cuviese, Ternatese (2)*
6- Bederese (2)*, Crevese* 3.
*una partita in meno
11 maggio – Coppa Varese, Primo girone, terza giornata:
Malnatese – Ternatese (1) 23-24
Casciago – Carnago 24-17
Bottinelli/Vergiatese – Bederese (1) 24-14
Classifica – Casciago 9 – Carnago, Malnatese 6 – Ternatese (1), Bottinelli/Vergiatese
3 – Bederese (1) 0.
15 maggio – Bottinelli/Vergiatese – finale regionale serale coppia ABCD:
1) Barilani/Varé – Cuviese (VA)
2) Piccoli/Segato – Bottinelli/Vergiatese (VA)
3) Ferrarese D./Ferrarese S. – Bottinelli/Vergiatese (VA)
4) Pavarin/Politi – Renese (VA)
18 maggio – ore 20,30 Coppa Varese.
19 maggio – Basso Verbano – prosegue regionale individuale serale ABCD.
22 maggio – Bederese Roberto Bramani Araldi – finale regionale serale
individuale B,C,D.
23/24 maggio – Castel Mella (BS) – Final Four campionato Serie A a squadre, raffa.
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