Possaccio conclude in tono dimesso

Era l’ultima giornata del Campionato Italiano a squadre e per Possaccio, ormai straretrocessa, l’incontro con la Kennedy di Napoli poteva solo rappresentare l’ultima possibilità di chiudere una stagione triste e molto sfortunata, con un successo che potesse affiancarsi a quello isolato ottenuto nel girone d’andata con Flaminio.

Magra soddisfazione, in verità, tuttavia sarebbe stata una minuscola panacea per un pubblico, sì ridotto, ma ancora capace di accorrere a sostenere i propri beniamini. Diversa la situazione dei napoletani, i quali avrebbero potuto accedere alle speranze di rimanere nella massima serie solo attraverso una vittoria, alla quale avrebbero dovuto essere uniti risultati favorevoli provenienti dalle altre partite.

L’ENNESIMA SCONFITTA

L’inizio “more solito” per i locali è negativo: nel tiro di precisione arriva l’ennesima sconfitta, e non è che Pappacena facesse il fenomeno – il punteggio basso finale di 15-21 lo testimonia – ma gli errori di Pasquale, anche dovuti una buona dose di sfortuna – due bocce rosse appena sfiorate con bersaglio colpito e l’ultima bocciata di volo fuori dai limiti di un nulla – condanna i lacustri alla consueta partenza a handicap; come è detto neppure sottovoce: per Possaccio s’inizia sempre sullo zero a uno. Nell’individuale Giuseppe D’Alterio si esibisce come sa e travolge Coppola, mentre la terna di Andreani/Pasquale D’Alterio/Signorini si muove con agilità, si porta in vantaggio per 6-0, cede qualche cosa, ma poi primeggia per 8-4, collocando il punteggio sul 2-1 a favore, suscitando alcune lievi dimostrazioni di calore negli astanti.

IL FATALISMO DI POSSACCIO

Purtroppo per i locali il Giuseppe, nella seconda partita si addormenta nella prima mano, concedendo a Coppola di schizzare sul 4-0, s’impuntiglia in seguito, ricupera fino a passare in vantaggio per 6-4, ma infine soccombe consentendo di girare alla pausa sulla parità. Il rientro delle coppie mostra un atteggiamento molto rilassato dei locali, sembra di assistere alla sinfonia in re minore di Beethoven – la famosa Corale – il cui inno “Alla gioia” è adottato come inno ufficiale dell’Unione Europea, come simbolo universale di fratellanza. Con un esempio del genere, come si può pretendere la cattiveria agonistica, soprattutto allorché non si ha più nulla da conquistare?

I verdi appaiono desiderosi di tornate presto a casa: così accade, rapidamente gli ospiti raggiungono i cinque punti indispensabili per la vittoria, solamente un sussulto finale dei fratelli D’Alterio evita un punteggio più severo. I supporter hanno intuito l’andamento in discesa dell’incontro e lentamente sfollano prima della fine, lasciando spazio alla mestizia che regna sovrana sulle corsie del bocciodromo.

PILLOLE DI BOCCE

27 aprile – Coppa Varese, Secondo girone, terza giornata Crevese – Bederese (2) 21-24 Ternatese (2) – Cuviese 16-24 Basso Verbano – Monvallese 24-16

Classifica – Basso Verbano, Monvallese 6 – Crevese*, Renese*, Ternatese (2), Bederese (2)*, Cuviese 3. *una partita in meno

27 aprile – Coppa Varese, Primo girone, prima giornata

Bederese (1) – Malnatese 20-24 Bottinelli/Vergiatese – Carnago 17-24 Casciago – Ternatese (1) 24-22

Classifica – Carnago, Casciago, Malnatese 3 – Bederese (1), Bottinelli/Vergiatese, Ternatese (1) 0. 02 maggio 2026 –

Campionato Italiano Squadre Serie A – diciottesima giornata

Brescia (BS) – Sammartinese (RE) 2-6 Caccialanza (MI) – Montesanto (MC) 7-1 Flaminio (RM) – Vigasio (VR) 3-5 Montegrillo (PG) – Mosciano (TE) 6-2 Possaccio (VCO) – Kennedy (NA) 3-5

Classifica – Montegrillo (PG) 45 – Caccialanza (MI) 39 – Vigasio (VR) 37 – Sammartinese (RE) 29- Flaminio (RM), Mosciano (TE) 23 – Kennedy (NA) 19 – Montesanto (MC) 15 – Brescia (BS) 14 – Possaccio (VCO) 6. 3

04 maggio – ore 20,30

Coppa Varese

04 maggio – Bottinelli/Vergiatese – prosegue regionale serale coppia ABCD

05 maggio – Bederese Roberto Bramani Araldi/Bottinelli Vergiatese – inizio regionale serale individuale B,C,D a settori.