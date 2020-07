Fmi: nel 2020 il Pil dell’Unione Europea calerà del 9,3%

Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), il prodotto interno lordo dell’Unione Europea calerà del 9,3% nel 2020 per tornare a crescere del 5,7% nel 2021. Il pil dovrebbe tornare ai livelli del 2019 a partire dal 2022. Per alcuni paesi la ripresa sarà più dura rispetto ad altri perché tutto dipende dalle condizioni in cui erano quando è scoppiata la pandemia.

Ci sarà dunque una ripresa a macchia di leopardo, sostengono gli esperti del fondo. Determinanti saranno gli aiuti da parte della Ue anche se più passa il tempo e più le risorse scarseggeranno. Sempre secondo l’Fmi, per combattere il coronavirus e i suoi effetti sull’economia servirà un’azione decisa dell’Unione Europea che dovrà concentrare i fondi sui paesi più colpiti o quelli con spazio di bilancio così da avere risultati migliori per il mercato unico. Un’azione che dovrà servire come acceleratore delle riforme strutturali.

Sulla politica monetaria europea, gli esperti dell’Fmi concordano che debba restare con tassi molto bassi e acquisti di asset che guardino agli spread mantenendo la garanzia di un flusso del credito costante per il sostegno all’economia.