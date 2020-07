Forte vento nella notte, 15 interventi dei vigili del fuoco

Tagli piante, camini pericolanti, chiamate di automobilisti che segnalavano alberi caduti e rami sulle strade.

Una notte di lavoro per gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese che hanno dovuto fronteggiare le forti raffiche di vento annunciate ad abbattutesi sulla provincia.

GLI INTERVENTI – Interventi che non hanno però riguardato solo una zona, poiché si segnalano a Lonate Pozzolo, Clivio, Barasso e Malgesso: di fatto sull’intera provincia.

In tutto una quindicina gli interventi. In mattinata, poi, sempre il vento ha causato disagi alla circolazione ferroviaria che ritardi sulla linea Domodossola-Milano (ma in territorio piemontese) proprio a causa di una pianta caduta sui binari.

METEO – “L’anticiclone delle Azzorre favorisce il bel tempo ma si indebolisce sull’Europa centrale per il transito di una saccatura che determinerà oggi l’afflusso di aria più fresca sulla Pianura Padana e la temporanea formazione di banchi nuvolosi irregolari. In seguito nuovamente soleggiato e progressivamente più caldo“.

È il punto della situazione fatto dal Centro Geofisico Prealpino che prevede per oggi, martedì cielo “irregolarmente nuvoloso, specialmente sulla fascia prealpina e pedemontana dove non è esclusa qualche goccia, poi via via più sole dal pomeriggio. Meno caldo e sulla pianura a tratti ventilato da est“. Per domani, mercoledì “Soleggiato con solo qualche nuvola in dissolvimento di primo mattino a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento“.

La tendenza per giovedì e venerdì: “Giovedì 9 Luglio: in giornata cielo sereno o poco nuvoloso con aumento delle temperature. In serata e nella notte passaggi di nubi medio-alte senza precipitazioni. Venerdì 10 Luglio: sempre soleggiato con qualche cumulo nelle ore più calde. Asciutto o un isolato piovasco in montagna“.