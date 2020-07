Gallarate, fermato dai carabinieri dichiara una falsa identità

Fermato in centro, ha dichiarato di avere un visto turistico ungherese, ma i carabinieri della compagnia di Gallarate si sono insospettiti.

Dal controllo effettuato nelle zone della “movida” durante la scorsa nottata è risultato che l’uomo, un 38enne che passeggiava insieme ad altre due persone lungo Largo Verrotti, in realtà non è ungherese, ma albanese, gravato oltretutto da due ordini di carcerazione per l’espiazione di una pena residua pari a circa due anni di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti ed altro.

L’uomo, quindi, dopo la compilazione degli atti di rito, nel corso della nottata è stato portato in carcere.