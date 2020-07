Incidente auto moto, ferito centauro a Gallarate

Schianto questa mattina a Gallarate in via Novara, non distante della scuole medie Majno, poco dopo le 8.

Un motociclista è finito a terra, soccorso in codice rosso dal 118 arrivato con ambulanza e automedica (immagine di repertorio).

Sul posto le forze dell’ordine con la polizia locale e i vigili del fuoco, ancora da ricostruire la dinamica: si tratterebbe di un probabile malore, da cui è scaturito poi l’incidente.

L’uomo soccorso ha 41 anni.