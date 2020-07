“Insetti in tour” arriva a Cassano Magnago

Conoscere più approfonditamente il mondo che ci circonda, rispettare e proteggere ogni creatura vivente, anche la più piccola: questa è la missione che da sempre viene portata avanti dallo staff del Safari Park Lago Maggiore di Pombia (NO) e che, proprio per la sua importanza, non può né deve rimanere confinata esclusivamente nei seppur vasti spazi che fanno capo alla struttura zoologica piemontese.

È in quest’ottica che è nata l’idea di una mostra fotografica itinerante dedicata all’affascinante microcosmo degli insetti: “Insetti in tour” è una raccolta di 60 suggestivi scatti del fotografo naturalista Gianluigi Forin, che hanno per tema soprattutto le caratteristiche uniche degli insetti volanti.

La prima tappa dell’esposizione, grazie all’interessamento del consigliere comunale Andrea Pisani, prenderà il via domenica 19 luglio a Cassano Magnago, nelle sale della prestigiosa Villa Oliva, dimora signorile settecentesca di proprietà comunale incastonata nel parco della Magana, a cui si accede da via Volta 16.

La mostra, con ingresso gratuito, sarà visitabile dalle 11.00 alle 19.00 anche nella successiva domenica 26 luglio. Durante il vernissage di domenica 19 presso il Ritrovo La Perla all’interno del Parco, è previsto anche un importante momento divulgativo condotto dalla giornalista Sarah Zambon, direttore di testata delle reti televisive del gruppo Tele NBC: al talk show parteciperanno degli esperti del settore, come la biologa nutrizionista Erika Vecchio che illustrerà al pubblico le potenzialità dell’inserimento degli insetti nell’alimentazione umana del futuro, confrontandole con i regimi dietetici vegetariani e vegani attualmente preferiti da un pubblico sempre più vasto.

Un veterinario/entomologo che parlerà del ruolo fondamentale svolto dagli insetti nell’ecosistema e della globalizzazione che favorisce la proliferazione anche nelle nostre zone di specie infestanti non autoctone, come la cimice asiatica o il maggiolino giapponese; ad affrontare il delicato e cruciale ruolo dei parchi zoologici nella conservazione delle specie animali più a rischio del nostro pianeta, penserà invece Luca Torno, responsabile comunicazione di Safari Park Lago Maggiore. Da sabato 1 a domenica 30 agosto, “Insetti in tour” si sposterà a Pombia, dove resterà a disposizione dei visitatori dalle 10.00 alle 19.00 nell’arco di tutte le giornate di apertura presso lo spazio espositivo del Risto Safari, all’interno del Safari Park Lago Maggiore.

Da sabato 12 a sabato 26 settembre, infine, le fotografie di Gianluigi Forin andranno ad impreziosire gli spazi del Centro Ottico Hevoq di via Sant’Antonio 4 a Busto Arsizio. La mostra itinerante “Insetti in tour” è organizzata dall’agenzia Royal Time in collaborazione con Safari Park Lago Maggiore e gode del patrocinio dei comuni di Pombia, Cassano Magnago e Busto Arsizio.