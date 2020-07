Nasce “Gallarate liberale”

È nata dall’iniziativa dell’avvocato penalista Lorenzo Sozio “Gallarate Liberale”.

Un “contenitore di matrice e valori liberali, che si prefigge di essere un substrato politico, non partitico, nello scenario della città di Gallarate, con lo scopo di essere una fucina di idee, progetti e prospettive liberali improntate alla modernità e al progresso economico e sociale, con una particolare attenzione all’ambiente e alla pulizia del decoro urbano della importante realtà dell’altomilanese. La nuova realtà si apre a cittadini, imprenditori e professionisti per coltivare i valori liberali in campo politico-amministrativo ed economico”.

«La nostra associazione vuole essere un supporto non solo alla cosa pubblica per suggerire progetti, idee o uomini al mondo politico, ma anche per fare da megafono alle numerose aziende presenti sul nostro ricco territorio» dice l’avvocato Lorenzo Sozio (nella foto), con studio a Pozzuoli, Meina e Gallarate.

Il gruppo ha anche una pagina facebook, attivata domenica scorsa: tra i primi post anche un riferimento a un tema di cui si è discusso molto negli ultimi giorni, il progetto di rinnovo della piazza della stazione. Se l’opposizione è critica sull’entità economica del progetto e sulla capacità di incidere sul degrado dell’area, se gli ambientalisti per il taglio previsto degli alberi, Gallarate Liberale si dice invece favorevole «sia per modernizzare l’aspetto urbanistico di una zona a ridosso del centro sia per ripulire dai bivacchi uno dei primi biglietti da visita della città».