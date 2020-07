Operaio cade da 3 metri di altezza: è in gravi condizioni

Un operaio italiano di 45 anni è rimasto ferito in modo serio questa mattina – martedì 7 luglio – in un cantiere edile situato in via Bosia a Paradiso, nei pressi di Lugano.

L’uomo, originario della provincia di Como, stava posando alcune griglie di protezione su un vano che si trova all’interno di una palazzina in costruzione e, stando alle prime informazioni diramate dalle forze dell’ordine ticinesi, è caduto all’interno del vano da un’altezza di circa 3 metri, procurandosi così ferite alla testa.

L’operaio è stato soccorso sul posto dalla Croce Verde di Lugano (foto di repertorio) mentre sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Cantonale, quelli della Polizia Ceresio Sud e anche l’Unità di Intervento tecnico dei Pompieri di Lugano. L’uomo è stato trasportato in un ospedale della città e ricoverato in condizioni definite “serie”.