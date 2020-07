Grazie a chi ha regalato ai bambini di Cavaria il ritorno alla vita insieme

«Anche quest’anno, nonostante le mille e più difficoltà causate dalla grave emergenza sanitaria, nella nostra piccola comunità di Cavaria è stato organizzato un bellissimo oratorio estivo ‘Summerlife’».

Le difficoltà dell’epoca di pandemia aiutano a capire il valore delle cose, anche le più piccole. E a cogliere tutto il valore delle persone.

Così un gruppo di mamme di Cavaria con Premezzo ha deciso di prendere carta e penna (metaforicamente) e scrivere per ringraziare chi ha reso possibile una cosa che negli altri anni era scontata: l’oratorio estivo, il mese di libertà e divertimento per i bimbi tra giugno e luglio, tra la fine dell’estate e le ferie dei genitori. Che quest’anno per i bambini è stato anche il ritorno alla socialità.

«Questo vuole essere un ringraziamento di cuore a tutti coloro che lo hanno reso possibile con grande impegno e amore facendo tornare il sorriso sul volto dei nostri bambini ……mai stati così felici di poter stare di nuovo insieme. Grazie innanzitutto a suor Angela e Don Fiorenzo e grazie di cuore anche a tutti gli animatori, i volontari e gli educatori che hanno colorato e vivacizzato ogni pomeriggio con tanta allegria e permesso che tutte le regole delle attuali normative venissero puntualmente rispettate».