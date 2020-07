“Outdoorformo” riparte: due passeggiate in programma con i “montanari” Uisp

Il Covid ha significato stop per tutte le attività sportive. La stagione quasi per tutti è finita, ma ce n’è una che anche in piena estate vede dei picchi di attività: sono le attività legate alla montagna e alle passeggiate, che a Varese, nonostante lo stop, possono contare sulla nascente Struttura di Attività per la Montagna, collegata all’asd Outdoorformo. Un’associazione che “opera” soprattutto nella zona della Valsesia come avevamo raccontato durante il lockdown.



Due i weekend pensati dai dirigenti dell’asd Uisp: sabato 1 e domenica 2 agosto per un trekking con partenza dalla Val Mastellone (una laterale della Valsesia, provincia di Vercelli) da Rimella a Lago Capezzone, con la possibilità di pernottare in tenda, al Bivacco dell’Alpe Traglio. Un percorso di difficoltà EE, con dislivelli di oltre mille metri per giornata. Il costo è di 35 € per gli adulti, 30 € per i ragazzi sotto i 16 anni. L’organizzazione fornisce la tenda, i partecipanti devono essere forniti di sacco a pelo, cambio, cena, pranzi e colazione al sacco, torcia, borraccia, abbigliamento anti pioggia. Le iscrizioni andranno definite entro il 26 luglio.

Domenica 9 agosto, invece, in programma c’è il giro Rimella La Res fino all’Alpe Helo: partenza alle 9 e arrivo verso le 17, i partecipanti sono invitati a portare pranzo al sacco, scarpe da trekking, borraccia, abbigliamento antipioggia. Il costo sarà di 15 € per gli adulti, 10 € per i ragazzi fino a 16 anni. Le iscrizioni andranno definite entro il 2 agosto.

A condurre le camminate, quattro tecnici istruttori formati: Mattia Quaglio, Luca Porro, Barbara Ielmini e Roberto Pezzin. Per informazioni e contatti, è possibile scaricare i volantini delle gite da www.uisp.it/varese o direttamente dalla pagina Facebook dell’asd, @outdoorformo, o chiamare direttamente Mattia Quaglio al numero 331-3303372.