I parchi di Malnate diventano i luoghi per le “Letture ad alta voce” dei bambini

La biblioteca di Malnate è sempre stata aperta ai più piccoli e le Letture ad alta voce, a cura dei volontari de “Gli amici della biblioteca” un appuntamento fisso per i più piccoli.

L’emergenza sanitaria non ha ancora permesso la riapertura completa della “Adolfo Buzzi”, così ad ospitare la ripresa degli incontri tra i piccoli malnatesi e i libri saranno i parchi cittadini.

Il primo appuntamento sarà giovedì 2 luglio alle ore 17.30 in Villa Braghenti. Per ogni incontro sarà obbligatoria la prenotazione tramite la mail biblioteca@comune.malnate.va.it o il numero di telefono 0332427729.

Questi i prossimi appuntamenti:

Sabato 11 luglio ore 10.30 parco Primo Maggio

Sabato 18 luglio ore 10.30 parchetto Bellavista

Giovedì 23 luglio ore 17.30 parchetto di via Doria a San Salvatore

Sabato 25 luglio ore 10.30 parchetto di via Nenni a Rovera

Sabato 1 agosto ore 10.30 parchetto di via Firenze a Gurone