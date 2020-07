Perde il controllo del furgone e finisce contro il muro di una casa a Gorla Minore

L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì 22 luglio a Gorla Minore, in via Giuseppe Garibaldi. Erano da poco passate le 22 quando, per cause in fase di accertamento, il conducente di un furgone ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il muro di recinzione di una proprietà privata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario. Sul posto un’ambulanza dell’SOS di Mozzate, fortunatamente non c’è stato bisogno di alcun ricovero.