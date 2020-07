Pippo Platinetti non è più “senza medaglia”

Egr.direttore,

mi riferisco all’articolo del sig.Emilio Vanoni di Induno Olona apparso su varesenews il 15 luglio u.s. in occasione del compleanno di Pippo Platinetti ” partigiano senza medaglia “ .

Il sig. Vanoni cita il libro di Franco Gianantoni uscito nel 2014 “La resistenza fra il Novarese, la Valsesia e la Val d’Ossola ” dove Platinetti viene descritto in tal modo.

Faccio presente al sig.Vanoni che il 3 settembre 2016 presso l’aula magna dell’Universita’ degli studi dell’Insubria di Varese ha avuto luogo la cerimonia organizzata dalla prefettura di Varese in collaborazione con a.n.p.i.- associazione nazionale partigiani d’italia – comitato provinciale di Varese, per la consegna delle medaglie della liberazione a partigiani, ex internati nei lager nazisti, nonché combattenti inquadrati nei reparti regolari delle forze armate. il riconoscimento in questione, concesso in occasione della ricorrenza del 70° anniversario della guerra di liberazione e della resistenza, e’ finalizzato a ricordare l’impegno, spesso a rischio della propria vita, di uomini e donne per affermare i principi di liberta’ e indipendenza sui quali si fonda la repubblica e la costituzione, nonché per trasmetterne i relativi valori alle nuove generazioni.

Fra i partigiani che hanno avuto questo riconoscimento figura Platinetti, Ivonne Trebbi, Angelo Chiesa ( scomparso qualche settimana prima ) e storico presidente prov.le anpi, nonche’ Passera Remo, presidente per parecchi anni dell’anpi sezione di Luino. La sua” vita partigiana ” è ben descritta, come quella di altri partigiani del Luinese, nel volume ” voci dalla seconda guerra mondiale ” ed.marwan,( anno 2015) a cura della stessa sezione anpi di Luino. questo libro e’ stato presentato in parecchi comuni e scuole del Luinese. Inoltre e’ stato apprezzato dalla presidente della camera dei deputati di allora, Laura Boldrini, dalla segreteria del presidente del senato, nonché dal segretariato generale della Presidenza della Repubblica, servizio biblioteca.

Il sig.Vanoni nel precisare, con una punta d’ironia , “” ………. anche senza medaglie e onorificenze “” sembra accusare qualcuno di una mancanza, di un qualcosa non dato. Se ho frainteso, mi perdoni, abbiamo fatto una chiacchierata e allora auguri a Pippo. Altrimenti prenda nota della manifestazione del 3 settembre 2016 .

Io, vedova del partigiano Remo Passera, posso solo confermare che ” tutti” i partigiani “” hanno compiuto il proprio dovere con tanta umilta’.

Grazie e cordiali saluti.