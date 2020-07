Positiva al coronavirus a Trapani, era stata a Varese

Una donna rientrata da Varese è risultata positiva a Trapani. Ne dà notizia TP24, il quotidiano on line della provincia di Trapani.



Nella provincia siciliana si registrano tre casi : un marittimo di Mazara e due donne rientrate una da Bergamo e l’altra da Varese.

Sull’isola in totale i casi registrati da inizio pandemia sono 3.099 e le vittime 283. Invariato il numero dei ricoveri che sono sei, nessuno siciliano si trova in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 117.