Quali abilità si possono insegnare ai bimbi nella quarantena?

I genitori di tutto il mondo stanno facendo del loro meglio per creare qualche parvenza di routine scolastica a casa.

Che siano dotati di un programma di studi o meno, ci sono alcune abilità che si possono insegnare ai propri figli che non richiedono un libro di testo o un’aula. In effetti, queste abilità di vita possono essere naturalmente intrecciate nella vostra routine quotidiana già esistente.

Insegnare una nuova lingua

Crescere con una nuova lingua è oggi una moda, ma anche un modo brillante per insegnare ai bambini qualcosa che gli servirà per il futuro. Non solo insegnanti privati online, ma anche cartoni animati e serie che possono aiutare a crescere divertendosi. Con la varietà di strumenti come le flashcard o le app per la pratica del vocabolario, è possibile migliorare l’efficienza dell’apprendimento delle lingue e passare al livello successivo in tempistiche più brevi.

I bambini in questo modo cresceranno in modo naturale, integrando una nuova lingua alla loro vita di tutti i giorni.

Primo soccorso di base

Con il loro cervello che si sviluppa rapidamente fino a 25 anni, i bambini sono come spugne, pronti a immergersi nelle informazioni e ad imparare. La ricerca dimostra che quando i genitori sono attivamente impegnati nell’esplorazione di qualcosa di nuovo da parte di un bambino, possono migliorare ciò che il bambino impara.

Questo punto gli sarà immensamente utile nella vita personale e forse, anche quella lavorativa.

Fare i lavori in casa

Anche se un bambino non è ancora abbastanza grande per usare un ferro da stiro, per esempio, potrebbe essere abbastanza grande per esplorare il funzionamento di queste cose, conservando le informazioni per il futuro e coinvolgendo attivamente le loro menti nel processo.

Insomma, insegnamo qualcosa che possa servirgli per la vita di ogni giorno.

Cucinare la cena (o pranzo)

Il legame con il cibo è un’attività che tutte le persone possono sviluppo. Questo dà ai ragazzi l’opportunità di impegnarsi in un obiettivo tangibile e di vederlo realizzato – in questo caso, sotto forma di un pasto nutriente.

Insegna loro anche come assumersi la responsabilità, assegnando loro compiti come scongelare un oggetto o raccogliere gli ingredienti dalla dispensa, imparano la responsabilità personale.

Imparare come funzionano gli strumenti

Saper fare le riparazioni di base favorirà l’indipendenza e, in seguito, farà risparmiare al vostro bambino il denaro quando incontrerà qualcosa che ha bisogno di essere riparato.

Qui c’è un’enorme opportunità per i genitori di assicurarsi che i loro figli stiano ancora imparando senza mai aprire un libro di testo. I bambini hanno l’opportunità di imparare le abilità della vita dai loro genitori – il tipo di cose che molte persone non hanno la possibilità di imparare fino a quando non sono in grado di imparare.

Studiare qualcosa di atipico

La scuola tradizionale, come è risaputo, segue determinati schemi e l’istruzione non si discosta mai dai suoi principi. Studiare qualcosa di atipico, come alcune fasi della storia che non vengono generalmente studiate, potrebbe servire al bambino per lo sviluppo della fantasia e divertirsi.

Insomma, da casa ci sono mille occasioni di imparare cose nuove e crearsi un futuro più divertente, grazie a tante nozioni e cose nuove da imparare, che serviranno a rendere un bambino più indipendente in futuro.