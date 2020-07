Riapre il Museo Archeologico di Arsago Seprio: orari e campus per bambini

Da sabato 18 luglio 2020 riapre al pubblico il Museo Archeologico di Arsago Seprio che sarà visitabile ogni sabato dalle 14:30 alle 17:30 e ogni domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30.

Il Museo ospita una collezione archeologica molto ampia, dall’Età del Bronzo al Rinascimento, e una collezione paleontologica con fossili provenienti anche dal giacimento di Bolca e da quello di Besano.

In giardino è presente la necropoli, l’unica conservata a vista in Italia, dove sono ancora visibili in situ le tombe longobarde scavate negli anni Settanta.

IL VIDEO REALIZZATO PER IL PROGETTO VARESE4U ARCHEO



“Siamo molto felici di poter restituire alla cittadinanza ed ai visitatori il patrimonio culturale di Arsago – dice Mirco Garzonio, consigliere delegato alla cultura – e di poter proporre anche un’attività di valorizzazione come quella del campus “Taccuino di viaggio” che grazie al contributo comunale avrà per i partecipanti un costo ridotto. Stiamo lavorando anche per una maggiore valorizzazione del museo, anche attraverso nuovi restauri che saranno disponibili a breve”.

Il Comune ha consentito l’apertura dopo il periodo di chiusura e ha attuato tutte le disposizioni previste dalla normativa, tra cui gli ingressi contingentati e la segnaletica anti-covid.

In aggiunta, per supportare le famiglie e offrire un aiuto concreto, è stato progettato il campus “Taccuino di viaggio” rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni, ad adesione gratuita per i residenti.

Il taccuino è appunto una pagina di racconti e immagini dove ogni partecipante potrà fermare e ricordare ciò che più lo ha interessato.

Perché viaggiare stando a casa, visitando i luoghi e ascoltando le storie del proprio territorio non è una rinuncia, ma un arricchimento.

Ci si potrà accorgere che le tracce del passato si ritrovano nel paesaggio hanno segnato anche il nostro pensiero, il nostro immaginario visivo, le nostre parole. L’arte conservata vicino a noi, ci racconta chi siamo.

Il programma del campus, per le settimane dal 20 al 24 luglio e dal 27 al 31 luglio, prevede un orario mattutino, dalle 8:30 alle 12:30, con punto di ritrovo e di riferimento il Museo Civico Archeologico.

Grazie ad attività ed escursioni i bambini potranno conoscere più da vicino i reperti conservati in museo e alcuni monumenti del territorio, in un confronto tra storia passata e vita presente.

Gli spazi all’aperto saranno utilizzati per le operazioni di triage, le zone attività sono nel giardinetto e fronte lapidario.

Il percorso è stato ideato da Archeologistics, il cui personale di alta competenza ed esperienza ha una specifica formazione in ambito educativo oltre che competenza nelle materie storico-artistiche.

Sulla base degli ambienti a disposizione, al fine di garantire il corretto distanziamento interpersonale, si ritiene di fissare la capienza massima di 7 bambini per gruppo, per massimo due gruppi in contemporanea (per un totale quindi di 14 bambini), ciascuno con proprio educatore.

Il campus, progettato secondo le linee guida ministeriali e regionali, è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Info e prenotazioni 328.8377206 | info@archeologistics.it