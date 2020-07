Rubano al supermercato a Busto fingendo di pagare con il reddito di cittadinanza, denunciate due donne

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 luglio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Busto Arsizio hanno denunciato per furto aggravato due giovani donne, entrambe residenti a Busto Arsizio.

Entrambe sono state bloccate dai carabinieri, allertati da personale del servizio di vigilanza privata, dopo aver trafugato dei prodotti dal “Penny market”, di via Rossini, per un valore di circa 250 euro.

Le due donne, per eludere il controllo della cassiera, avevano simulato di pagare alcune bottiglie di acqua, per un valore esiguo di 2 euro e 50, con la carta del reddito di cittadinanza. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato. Sono state avviate le procedure per tentare di revocare il beneficio assistenziale.