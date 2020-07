Il salvataggio di un cinghiale nel canale di Tornavento: “Annaspava sulla riva in cerca di aiuto”

Era caduto nel canale industriale della centrale di Tornavento e cercava disperatamente aiuto. Protagonista della malaugurata vicenda un cinghiale che nella mattina di lunedì 6 luglio annaspava tra le acque.

Ad accorgersene per primo è stato un ciclista che ha allertato i vigili del fuoco: «Questa mattina mentre percorrevo in bici da corsa il lungo canale nei pressi della centrale di Tornavento, ho notato un cinghiale che era caduto nel canale e nuotava controcorrente con difficoltà. Ho chiamato il 112 e il povero animale si avvicinava alla sponda proprio dove ero io quasi come per chiedere aiuto».

«Nel frattempo – prosegue il racconto – sono passati sull’altra sponda due addetti dell’Enel e il cinghiale si è indirizzato proprio da loro. Con una corda sono riusciti a legarlo e lo hanno tenuto vicino alla sponda in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Quando sono arrivati i vigili del fuoco lo hanno agganciato con lunghe aste con dei cappi in cima e lo hanno trascinato verso una rampa più lontana per poi liberarlo».

Foto: Stefano Ferrando