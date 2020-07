Schianto mortale in A8 a Legnano, vittima un giovane di 25 anni

Un giovane di 25 anni è morto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio a causa di un tremendo incidente avvenuto sull’autostrada dei Laghi A8 in territorio comunale di Legnano, non lontano dallo svincolo con la A9. La vittima stava viaggiando a bordo di una vettura, poco dopo la mezzanotte, quando si è schiantato contro un cantiere sulla terza corsia dell’autostrada.

Pochi minuti prima gli operai avevano terminato i lavori di ripristino del new jersey che separa le due carreggiate in seguito a un altro incidente avvenuto poche ore prima. Il personale autostradale era ancora sul posto e stava raccogliendo la segnaletica quando l’auto del giovane ha centrato in pieno uno dei furgoni utilizzati nel cantiere. Lo scontro è stato molto violento tanto che lo stesso furgone ha riportato gravi danni.

Non si registrano invece, per fortuna, feriti tra gli operai; purtroppo il giovane automobilista è invece morto sul colpo, tra le lamiere dell’auto che dopo l’impatto ha proseguito la sua corsa per diversi metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 oltre che i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Busto Arsizio.