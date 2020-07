Prima settimana di bonus vacanze, oltre 400mila le domande

Sono più di 400mila i bonus vacanze erogati.

“Il bonus sta funzionando – ha commentato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini – in una settimana dalla sua attivazione sono già 401.438 i Bonus erogati attraverso la app Io, per un controvalore economico di 183.525.200 euro. 12.580 nuclei familiari hanno già speso il proprio bonus”.

“Il turismo è tra i settori più colpiti dall’emergenza Covid e tra quelli che avranno una ripresa più lenta, vista la mancanza del turismo internazionale – ha proseguito il Ministro – che costituiva circa il 50% del settore in Italia. La ripresa dei flussi infraeuropei e presto il ritorno anche del turismo extraeuropeo – ha concluso – va accompagnata con una strategia a lungo termine. L’alta velocità deve arrivare nel Mezzogiorno e nella dorsale adriatica e deve essere intermodale con il sistema aeroportuale. Questa è una delle grandi sfide dei prossimi anni”