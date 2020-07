Si ribalta con il pick-up nei boschi di Sesto Calende

Un uomo di 83 anni è stato soccorso questa mattina – martedì 28 luglio – poco prima delle 10, dopo essersi ribaltato con la propria vettura (un pick-up Mazda B2500) in via Bilesa, una strada stretta che attraversa una zona boschiva a Nord dell’abitato di Sesto Calende.

Galleria fotografica Pick-up ribaltato nei boschi di Sesto Calende 4 di 5

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente potrebbe essere stato causato da un masso staccatosi da un muretto di contenimento che delimita la strada campestre; la pietra avrebbe fatto da “trampolino” per il pick-up condotto dall’83enne che ha quindi perso il controllo mentre la pesante vettura si è adagiata sul lato.

L’uomo si è ferito in modo serio, in particolare a un braccio, ed è stato quindi trasportato in ospedale con l’elisoccorso giunto sul posto da Como; non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto, oltre all’elicottero, sono giunte anche un’ambulanza e un’automedica oltre ai Vigili del Fuoco,alla Polizia Locale incaricata dei i rilievi del caso e alla Protezione Civile. Al termine delle operazioni di soccorso è intervenuto anche un mezzo meccanico usato per riportare il pick-up sulla carreggiata per poi essere rimosso.