Si spezza in Polonia il sogno di Sibilla

Aveva un sogno nel cuore Sibilla Giardina, 25 anni il primo giugno: era quello di diventare pilota. Un sogno che si è infranto nella mattinata di martedì 14 luglio in un aeroporto polacco.

Sibilla risiedeva a Lentate sul Seveso, in Brianza e aveva legami affettivi e famigliari col Varesotto: ma la sua casa oramai da diversi anni era l’Europa, dovunque cioè potesse coltivare il suo sogno di una vita.

Ieri mattina l’aereo di addestramento bimotore su cui viaggiavano la giovane e il suo istruttore è caduto vicino alla pista dell’aeroporto di Bydgoszcz; il velivolo, in manovra a bassa quota, si è schiantato a terra e dopo l’impatto ha preso fuoco.

«L’incidente è avvenuto durante un volo di addestramento – ha dichiarato il portavoce dell’aeroporto di Bydgoszcz Daniel Mackiewicz -. Al momento non possiamo determinarne le cause, ma l’evento si è verificato durante una delle manovre di esercizio». Le cause dell’incidente vengono esaminate dalla Commissione statale per le indagini sugli incidenti aerei, in collaborazione con la polizia e la procura.

Sibilla Giardina ha studiato fin da giovanissima per diventare pilota: ha frequentato le superiori al liceo aeronautico di Milano e non la spaventava essere una delle pochissime ragazze in un intero istituto di maschi, perché il suo sogno era quello, e non vedeva altro davanti a sè.

Poiché diventare pilota è una forma di studio che costa tantissimo, aveva trovato anche il modo per non far pesare questa scelta sulla famiglia: ha passato la selezione per diventare hostess di Ryanair prima e di Norwegian poi, lavorando per le due compagnie e vivendo a Madrid dove aveva conseguito i primi importanti risultati negli studi con il frutto del suo lavoro. Ultimamente, aveva abbandonato la vita di assistente di volo ed era diventata “Pseudo Pilot”, istruttrice per i controllori di volo a Linate per Enav, sempre mentre studiava per prendere i brevetti necessari.

Era in Polonia da pochi giorni, per conseguire l’ultimo dei brevetti prima di diventare un pilota di professione: era infatti ad un passo dal raggiungimento del suo sogno, anche malgrado il Covid. Persona estremamente intelligente, brillante, giudiziosa e capace, la sua determinazione era ammirevole. Ma lo era anche la sua umanità: è stata per molti anni scout CNGEI, dal 2003 al 2016, e da volontaria ha partecipato al Jamboree 2011 in Svezia. Era volontaria della Croce Rossa da 10 anni.

È stata anche volontaria di Volandia, nell’estate del 2013: e ancora in molti la ricordano con affetto.