Spazio Zero di Gorla Maggiore progetta ETSconnect: una community per il terzo settore

Un progetto per connettere il terzo Settore attraverso una Community virtuale: è questa l’idea nata dall’associazione di promozione sociale Spazio Zero di Gorla Maggiore.

Ad oggi, il suo direttivo è formato da giovani tra i 20 e i 30 anni e da un bacino di circa 30 soci, che si propongono attivamente nella vita associativa della Valle Olona con manifestazioni musicali, iniziative a favore della comunità (come la donazione di mascherine e la consegna dei doni natalizi ai bambini) e cene a tema come “PizzoccheriAMO” ed “Italia a Morsi”.

L’obiettivo della Community è quello di collegare tra loro tutti gli ETS (Enti Terzo Settore) dell’Alto Milanese, Bustese, Legnanese, Gallaratese e Saronnese tramite una piattaforma Facebook unitaria, per agevolare un flusso di comunicazione ed informazione rapido e diretto. La Community così formata si chiamerà “ETSconnect │ Connettiamo il Terzo Settore”.

«Le associazioni aderenti – spiegano i ragazzi di Spazio Zero – contribuirebbero alla creazione di un network dove poter incrementare il coordinamento con altri enti, farsi conoscere, condividere idee e consigli, porre domande su questioni comuni. Da “quando terminare la stesura del Bilancio” a “quali eventi sono in programma nelle prossime due settimane in zona Busto Arsizio o quali permessi per la cucina sono obbligatori”. Essere connessi darà lo possibilità di dare vita a proficue collaborazioni e scambi di idee e buone prassi».

E sottolineano: «Più associazioni parteciperanno al progetto, maggiori saranno i benefici: risposte più veloci, soluzioni collegiali, un bagaglio di informazioni più ampio e condiviso».

Per entrare nel gruppo basta collegarsi alla pagina Facebook: www.facebook.com/groups/1742937922513055/.

È possibile farlo con il proprio profilo personale e/o con quello della propria Associazione. Sarà sufficiente leggere le regole del gruppo e rispondere a poche domande che saranno utili per la mappatura della community.