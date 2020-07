Stefano Rossetti torna e tinge Sesto Calende di Arcobaleno

Sesto Calende si tinge di (P)arcobaleno. Arriva sabato 4 luglio l’ultima creazione di Stefano Rossetti, l’artista milanese di fama internazionale che già due anni fa, in occasione della mostra “Rossetti Design Park”, aveva portato nel cuore della città “Big Man”, l’originale scultura di sedici metri ai piedi del Ticino.

Questa volta, sulle rive del fiume è in arrivo invece Parcobaleno, un’esplosione di colori e di gioia che si spargerà anche lungo le vie del centro grazie alle creazioni del designer e fondatore dell’agenzia creativa Pepe nymi: nuvole e raggi di arcobaleni, astronauti fluttuanti, luci tra gli alberi, bandiere colorate, una Luna enorme ma soprattutto Colorama: un gigantesco arcobaleno di 10 metri in riva al fiume.

«Sarà come camminare tra le nuvole in mezzo ai raggi dell’arcobaleno (e ci si potrà giocare) e voleranno astronauti e ci sarà una grande luna…. ma non voglio raccontarvi tutto… perché siete tutti invitati» anticipa, ma senza svelare niente, Rossetti attraverso un post sulla sua pagina Instagram.

L’inaugurazione di Parcobaleno, che colorerà Sesto Calende per tutta l’estate, avverrà alle 16 di sabato 4 luglio, ingresso gratuito, e sarà l’occasione sia per ammirare le meraviglie di Rossetti sia per tornare a sorridere tra le strade della città, proprio come recitavano i cartelli arcobaleno ad inizio epidemia: “Andrà tutto bene”.