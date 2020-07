Uboldo, 5 nuovi contagi da coronavirus

Sono cinque le persone risultate recentemente positive al Covid-19 ad Uboldo.

Da più di quaranta giorni il numero dei contagiati era fermo a 17 persone (14 dei quali guariti e 3 persone purtroppo decedute), uno dei numeri più bassi di tutto il territorio del Saronnese.

Nella giornata di giovedì 30 luglio è arrivata la conferma da Ats Insubria di cinque nuovi casi di coronavirus, che porta il numero dei contagiati totali dall’inizio dell’emergenza quindi a 22 (il report regionale riporta 24 come dato dei contagiati totali a Uboldo, una discrepanza di 2 unità rispetto ai dati forniti dal Comune).

Si tratta di una famiglia di cinque persone, tutte asintomatiche, come ha spiegato il sindaco Luigi Clerici: «Ho già allertato l’Unità di Crisi, sentito il loro medico di base e li ho chiamati personalmente al telefono – ha dichiarato il primo cittadino -. Porteremo loro la spesa, i medicinali, le mascherine e quello di cui avranno bisogno. Dovranno stare in quarantena fino alla scadenza del periodo indicato. Ho raccomandato loro di non uscire di casa, qualsiasi necessità avranno, li aiuteremo».

Negli ultimi 5 giorni i nuovi casi di Coronavirus accertati attraverso un tampone in provincia di Varese sono stati 23.