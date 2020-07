Un parco giochi tutto nuovo fuori dalla scuola

Quando i bambini torneranno a scuola, quest’anno, troveranno ad accoglierli un nuovo parco giochi. Il parchetto è stato inaugurato oggi, sabato 25 luglio, dal sindaco Giuseppe Licata e dagli amministratori comunali e si trova a fianco dell’edificio scolastico.

Tanti i bimbi che hanno partecipato al taglio del nastro del loro parco, che esiste dal 1978 ma è stato tutto rinnovato: giochi nuovi, una piccola piazzetta ed un anfiteatro che sarà presto terminato: «Gli spazi più ampi renderanno più semplice anche l’entrata e l’uscita da scuola -spiega il sindaco Licata – I genitori potranno attendere gli alunni fuori da scuola, in un luogo più accogliente».

Su una targa è inciso il nuovo nome del parco, “Il fanciullino”: «Il riferimento è a Giovanni Pascoli, poeta cui è intitolata la scuola e a quel fanciullino presente in un cantuccio dell’anima di ognuno di noi» -spiega ancora Licata .

Lozza si prepara così al ritorno in aula: «La nostra primaria ha spazi adeguati – spiega il sindaco – Non dovremmo quindi avere problemi con il distanziamento previsto dalle normative anti-covid. Anche quest’anno avremo una sola sezione e le cinque aule sono a norma. A fine agosto invece saremo in grado di comunicare ai genitori quali sono i servizi scolastici che il Comune sarà in grado di fornire sulla base delle linee guida che il Governo ci indicherà»