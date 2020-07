Varese, giovane ferito con un coltello in via Como

Un giovane di 21 anni è stato ferito con un coltello questa sera, sabato 25 luglio, a Varese, in via Como. Secondo le prime, sommarie, informazioni il ragazzo sarebbe rimasto ferito intorno alle 22, presumibilmente durante una lite e trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo.

Via Como è una zona centrale della città, a pochi passi dalle stazioni.

Sul fatto indagano i carabinieri di Varese.