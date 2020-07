Prima visita guidata agli spazi museali di Palazzo Terzaghi

Domenica 19 luglio alle 9.45 alla prima visita guidata negli spazi museali del municipio di Gorla Maggiore che ospiteranno le statue dello scultore Tabacchi. Con ingresso contingentato e nel rispetto delle norme Covid la visita è aperta a tutti i cittadini gorlesi. Si completa così il secondo lotto di ristrutturazione del palazzo municipale Terzaghi.

Dal sito della fondazione Torre Colombera

Odoardo Tabacchi, importante scultore della seconda metà dell’800 nasce a Ganna(VA) nel 1836, si forma all’Accademia di Brera a Milano. Allievo del Sangiorgio, del Cacciatori, del Magni fino al 1851, anno in cui vince il concorso per il “Pensionato triennale romano”. Terminata l’esperienza romana rientra nella città lombarda nel 1860 dopo aver soggiornato a Napoli e a Firenze , dove frequenta il “Caffè Michelangelo”.

A Milano, nella bottega del Magni, modella ed esegue per lo stesso le statue del monumento a Leonardo, il Socrate ed altre committenze. Nel 1861 apre il proprio studio e, vinto il concorso esegue il monumento a Cavour. Per la Veneranda Fabbrica del Duomo esegue una S.Maria Egiziaca e una S.Dorotea, e in galleria Vittorio Emanuele II° le statue del Lanzone e di Dante. Nel 1867 succede al Vela all’Accademia Albertina di Torino dove tiene per quasi quaranta anni la cattedra di scultura. Malato muore a Milano nel 1905. Tra i suoi allievi il Calandra, il Bistolfi, il Canonica, il Belli, il Reduzzi e il Grandi.

Niccolò Tommaseo (taglio)Durante il soggiorno torinese esegue per la città i monumenti a Paleocapa, Cassinis, Salvatore Pes di Vilmarina, Garibaldi, Bottero , il Genio alato per il monumento al traforo del Cenisio.Tra i monumenti celebrativi da lui eseguiti ricordiamo quelli a Brignone (Pinerolo) Vittorio Emanuele 2° (Padova) Arnaldo da Brescia (Brescia) Lamarmora (Biella) Umberto 1°(Asti) Lanza (Casale Monferrato) Leopardi (Fermo) Caduti per l’indipendenza (Tortona) Amedeo di Savoia (Moncalieri).

GaribaldinoPer il palazzo delle esposizioni di Roma eseguì le statue dell’ Architettura e dell’Arte Industriale.

Numerosissimi i monumenti funerari: da segnalare quelli per le tombe Omodeo, Mazzonis, Sineo, Jannetti, Cuzzetti, Spinola, De Amicis, Baudi di Selve, Lamarmora, Benech,Luis Viale a Buenos Aires e la propria in Ganna il paese natio dove riposa. Particolarmente noti ed interessanti sono l’Angelo della giustizia e l’Angelo protettore,originalissime figure allegoriche molto imitate (di particolare rilievo quelli del mausoleo Ponti di Gallarate). Tra le opere di carattere religioso ricordiamo un San Giuseppe, una statua di Cristo,

Fratelli Guzzetti (taglio)la Penitenza , l’Innocenza e il Pianto degli angeli nella colleggiata di Santa Maria a Gallarate;un San Giovanni Battista in Francia a Hautvillers. Apprezzatissimo autore di leggiadre figure femminili, ne ricordiamo le più famose e

celebrate: Peri, Hipatyia , Vergine condannata a infame supplizio, Mosca cieca, Libro pericoloso, Fiori del ballo, Dreamland, Mascherina , Psicotera, Cica cica, Super fulmina babylonis, Martire legata ad uno scoglio.

Nella galleria d’arte moderna di Milano è conservato un Arnaldo da Brescia , in quella di Torino un Michelangelo e la Votazione,a Roma nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna il famoso Foscolo dopo Campoformio, nel museo di Capodimonte la celeberrima Tuffolina,Michelangelo e Dante a villa Ponti a Varese, Annibal Caro a Fermo nel palazzo degli studi,l a Spina a San Pietroburgo. Moltissime altre opere sono presenti in vari musei,collezioni private,palazzi patrizi. Innumerevoli altresì i busti ritratto, ed una consistente produzione di piccoli gruppi.