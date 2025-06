Weekend caldo a Gorla Maggiore: torna il Palio

Contrada Canton Sotto (Leoni), Contrada Nobili, Contrada Longa e Contrada San Carlo sono pronti a darsi battaglia.

In questo caldo giugno il Palio di Gorla Maggiore sta per tornare ad animare il paese, sempre legato a questa tradizione che sa coinvolgere tutte le generazioni.

Da sabato 21 a domenica 29 giugno il paesino della Valle Olona si animerà di sfide e giochi, iniziando con una sempre partecipata sfilata.

«Il Palio è un momento di educazione civica, di rispetto tra le persone, di confronto di sana rivalità che fa crescere tutti ed è una bella testimonianza anche per i bambini. Questo è lo spirito che anima il Palio – commenta il sindaco Pietro Zappamiglio – Si tratta di una manifestazione che unisce la comunità, al di là di chi vince e di chi perde».

Alla regia i diversi rioni e la Pro Giovani, che non fanno mancare il proprio impegno nell’organizzazione, nelle sfide, ma anche nella decorazione del paese con i colori delle contrade. (Qui alcune immagini delle scorse edizioni).

La cuccagna, una delle sfide più belle del Palio gorlese

Nonostante una lunga interruzione di anni della competizione, la voglia di gareggiare era tornata subito in paese: lo ricorda il Primo cittadino, soffermandosi anche su una “chicca” ritrovata per caso: «Sono felice di aver contribuito a rimettere in moto la macchina del Palio dopo diversi anni di stop, dal 2003 al 2016, anno della ripresa. La scorsa settimana, nel corso del primo incontro ufficiale per il lancio del Palio – svela Zappamiglio – ho voluto mostrare ai presenti una testimonianza del palio del 2001, un filmato, in origine su videocassetta, che ho trasferito su dvd, che ho ritrovato per caso in un bidone in occasione di un trasloco».

«Gorla è pronta: ora ci attende una bella settimana intensa di Palio» conclude Zappamiglio.

Durante la scorsa edizione del Palio furono restaurati gli stemmi delle contrade sulla discesa verso il fondovalle

Il paese non aspetta altro che di immergersi in una settimana di competizione, suddivisa nei quattro schieramenti, ciascuno un proprio stemma e il collegamento alla storia locale.

La Contrada Leoni comprende la parte originaria medievale di Gorla Maggiore e ha lo stemma dell’antica famiglia Moneta, la Contrada dei Nobili prende il nome dalla scritta “Contrada Nobile” presente su un’antica mappa, per la Contrada Longa vi sono un’oca e un crocifisso (richiamo ad antichi elementi decorativi su alcuni edifici) insieme a una linea curva e infine la Contrada di San Carlo, che porta il motto “Humilitas” e una corona.

Un murales alle porte del paese inaugurato durante gli anni del Covid per ricordare il Palio