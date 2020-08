19enne sfonda una porta finestra durante una festa e vaga per le vie di Abbiate Guazzone fino all’alba

Una festa in un’abitazione di Abbiate Guazzone finita quasi all’alba con i partecipanti che cercano per tutta la frazione un ragazzo che si è ferito sfondando la porta finestra.

Ci hanno messo un po’ i carabinieri della compagnia di Saronno, intervenuti intorno alle 5 del mattino di venerdì 14 agosto in via Virgilio Marone, a capire che cosa stava succedendo per le vie di Abbiate Guazzone.

Inizialmente intervenuti con l’idea di sedare una rissa, i carabinieri hanno invece scoperto che l’agitazione dei ragazzi era dovuta al fatto che non riuscivano a ritrovare un coetaneo rimasto ferito. Si trattava di un 19enne che, secondo quanto ricostruito fino ad ora, si sarebbe lanciato contro una porta finestra per poi andare in giro per le vie della frazione senza una meta.

Il giovane è stato trovato solo all’alba, probabilmente ubriaco, seminudo, con ferite al braccio, al torace e alla schiena ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di circolo a Varese.

Ancora in mattina i carabinieri intervenuti stavano procedendo con ulteriori accertamenti per ricostruire meglio i fatti.