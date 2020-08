Aspettando la riapertura delle scuole a Saltrio arriva il pupazzo Fortunello

Il Comune di Saltrio con l’associazione culturale “Verba manent” di Marina De Juli propone per il mese di settembre un laboratorio artistico creativo per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Per i più piccolini dai 3-5 anni sono in programma attività ludiche dedicate con il pupazzo Fortunello.

Il laboratorio si svolgerà nelle prime due settimane di settembre nei locali di Palazzo Marinoni.

La quota di partecipazione è di 25 euro a settimana per ciascun bambino o ragazzo.

Chi fosse interessato deve compilare entro la sera di giovedì 27 agosto un modulo online (clicca qui) che permetterà agli organizzatori di pianificare al meglio i laboratori.

Concluso il sondaggio, in base alle risposte ricevute, verrà valutata la modalità di attivazione del servizio, che, nel caso, partirà lunedì 31 agosto. Il modulo puà essere compilato anche dai non residenti a Saltrio, per i quali seguirà una comunicazione specifica e più dettagliata.

