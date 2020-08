Aubameyang e Kutuzov a calcetto a Gallarate con Luigi Cozza

Ormai è una presenza fissa nelle estati gallaratesi. Pierre-Emerick Aubameyang, bomber 31 enne dell’Arsenal – con cui quest’anno ha segnato 22 gol in campionato, a solo uno dal Golden Boot Jamie Vardy – è arrivato in città per andare a trovare i fratelli Willy e Catilina. E come spesso fa, non rinuncia a tornare sul campo da calcio.

Mercoledì 12 agosto ha deciso di organizzare una partitella di calcio a sette con alcuni amici della zona. C’era Vitali Kutuzov, bomber bielorusso con una lunga militanza nelle squadre della Serie A (e due presenze con il Milan), ma anche alcuni giocatori locali come Luigi Cozza, un passato nelle giovanili dell’Inter e diversi anni di Promozione ed Eccellenza per poi approdare nel calcio a sette in Provincia di Varese, Fabio Rizzo e Daniele Mirone.

Vitali Kutuzov insieme a Gigi Cozza

A fine parita l’attaccante dei Gunners ha pagato il campo per tutti e ha regalato le maglie dell’Arsenal agli amici. Alcuni giornali hanno già parlato di suggestione Milan, ma in realtà Auba viene da queste parti ogni anno e spesso accetta volentieri qualche sfida sul rettangolo verde. L’anno scorso era a Legnano a giocare con degli amici, e nel 2016 aveva partecipato a un torneo amatoriale organizzato al Franco Ossola di Varese.