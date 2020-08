Botte tra giovanissimi nella notte di Olgiate Olona

Sono un 18enne, un 22enne e due 23enni i soccorsi dalla croce rossa di Busto Arsizio dopo una violenta lite scoppiata tra alcuni giovani ad Olgiate Olona. I fatti sono avvenuti alle 2.30 della notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto in via San Francesco in una rissa scoppiata per futili motivi. I quattro sono stati sottoposti a cure ma non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Sul posto sono però arrivati i carabinieri della Compagnai di Busto Arsizio che hanno registrato le generalità dei presenti e stanno ricostruendo la dinamica della violenta nottata.