A Comabbio i funerali di Silvia e Gianluca: «Una tragedia così non può essere detta»

Si sono svolti all’aperto i funerali di Silvia Brocca e Gianluca Pasqualone nel piccolo piazzale della chiesa di Comabbio a malapena capace di ospitare tutti gli abitanti del paese riuniti per salutare un’ultima volta le vittime di una disgrazia che nessuno pochi giorni prima si sarebbe mai aspettato.

A nome degli abitanti di Comabbio nel corso della cerimonia funebre ha parlato il sindaco di Comabbio Marina Paola Rovelli. «Una tragedia come questa – ha commentato il primo cittadino con accanto i sindaci dei comuni vicini – non si può esprimere con le parole. Il silenzio è l’unico vero conforto, così come la vicinanza alle famiglie di Silvia, Gianluca e della piccola Alabama, che nonostante tutto resteranno sempre con noi, perché fanno parte di noi».

Ed è proprio il silenzio quello che per un attimo ha unito tutto il paese. Nella serata di lunedì il sindaco aveva dichiarato il lutto cittadino, e alle 10:00 di martedì ogni attività a Comabbio si è fermata, dai bar, alle officine, fino alle spiagge sul lago. Tutti hanno rispettato un minuto di silenzio: l’ultimo saluto di una piccola comunità a una famiglia che non c’è più, ma che continuerà a vivere nei ricordi di tutti.