“Contagiati dalle risate”: i Dischi Volanti invadono il municipio di Somma

Sabato 1 agosto alle ore 21 nel cortile del palazzo comunale di Somma Lombardo si è tenuto lo spettacolo di cabaret del giovane trio dei Dischi Volanti, chiamato per l’appunto “Dischi Volanti D’estate”.

Dopo una prima metà dell’anno molto complicata c’era bisogno di tornare a sorridere in sicurezza ed è stato proprio questo il desiderio dei tre ragazzi. L’evento é stato possibile grazie all’impegno dell’assessore alla cultura.

Il municipio di Somma ha dunque ospitato il trio ed un pubblico numeroso, il quale si è dovuto prenotare nel rispetto delle norme anticontagio, raggiungendo comunque il limite massimo dei posti messi a disposizione.

Mattia, Italo e Barnaba sono stati affiancati dalla squadra di ragazzi molto affiatati che abbiamo già conosciuto nei progetti precedenti, come lo spettacolo “Mani In Alto! Questa é un’aspirina!” e la sitcom “F. C. Malpensante” andata in onda il martedì sera su Rete 55.

Nello spettacolo una piccola sorpresa: una scenetta interamente dedicata alla città di Somma Lombardo, che ha valorizzato i suoi luoghi caratteristici, come la diga del Panperduto e il Castello Visconti. Nel complesso è stata una serata divertentissima o, per descriverla con le parole di Sara, una delle attrici che ha affiancata il trio, una serata “stellare”! I Dischi Volanti, al termine dello show, hanno dichiarato di stare lavorando a nuovi progetti e collaborazioni.