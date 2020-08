Dolce & Gabbana cede 117 milioni di crediti Iva al Banco Bpm

Dolce & Gabbana srl, società proprietaria del noto marchio della moda italiana ha ceduto pro soluto, cioè senza garanzia del cedente, crediti Iva per un totale di 117 milioni di euro a Banco BPM spa.

Le ragioni dell’operazione finanziaria decisa dalla casa di moda potrebbero essere legate a esigenze di liquidità. In genere si ricorre a questo tipo di soluzione per evitare l’indebitamento bancario e di gravare sul bilancio. La società Dolce & Gabbana nel 2019 ha fatturato 1,38 miliardi di euro, con un aumento del 4,9% sull’anno precedente. (Fonte Business Insider Italia)

Banco BPM opera da diversi anni con successo nell’acquisto pro-soluto di crediti fiscali vantati dalla propria clientela verso la pubblica amministrazione ed è uno degli operatori nazionali specializzati in questo specifico ambito di business.

«Con il completamento di questa operazione Dolce & Gabbana consolida ulteriormente il rapporto commerciale con il Gruppo Banco BPM confermando l’eccellente storica collaborazione di lungo termine» sottolinea Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce & Gabbana srl.

«Banco BPM si propone di sostenere le imprese in un contesto economico globale complesso, anche con soluzioni innovative finalizzate a mitigare il rischio di impresa e a supportare in maniera ottimale il profilo finanziario – dice l’amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna -. L’operazione conclusa con il Gruppo Dolce & Gabbana è stata realizzata in piena collaborazione nell’ambito di una partnership di lungo periodo».

L’operazione è stata curata per Bpm da 2R Capital spa in qualità di advisor.