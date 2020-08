Fontana e Perini attesi protagonisti agli Assoluti di atletica leggera

Sarà un gran weekend di gare a Padova, dove vanno in scena i Campionati Assoluti Italiani di Atletica Leggera.

Folta la rappresentanza di atleti del varesotto impegnati sui campi di gara in Veneto.

I più attesi sono Lorenzo Perini ai 110 ostacoli e Vittoria Fontana, che dopo il successo nei 200 piani di Piacenza proverà a fare bene anche nei 100. L’atleta gallaratese sarà poi impegnata anche nella staffetta 4×100 con la squadra dei Carabinieri che ha grandi ambizioni.

Sempre nelle discipline veloci sarà in gara anche la classe 2000 Eleonora Alberti dell’Atletica Varese, impegnata sia nei 100 sia nel 200.

Quattro gli atleti in gara per l’Osa Saronno: Lorenzo Bruschi nel giavellotto, Giorgia Marcomin nei 100 ostacoli, Chiara Proverbio nel salto in lungo e Claudia Ricci nel salto con l’asta.

Due invece i portacolori del Cus Insubiria: Alessio Comel nel decathlon e Davide Pirolo nel martello.

Le gare più attese: la sfida sui 100 metri tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, i salti in lungo di Larissa Iapichino, l’ostacolista Luminosa Bogliolo e i lanci di Leonardo Fabbri.