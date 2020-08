Frontale tra due auto sulla 336, tra Varallo Pombia e Golasecca

(Immagine di repertorio) – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, sulla strada statale 336 nel tratto tra Varallo Pombia e Golasecca, in territorio di Somma Lombardo.

Per cause ancora in corso di accertamento poco dopo le 16 due auto si sono scontrate frontalmente e uno degli occupanti è rimasto incastrato nei rottami dell’auto.

Sul posto i Vigili del fuoco, agenti della Polizia stradale e i mezzi di soccorso inviati dal 118.

(Articolo aggiornato alle 16,30 del 3 agosto. Seguono aggiornamenti)