Gilli condivide la proposta di Airoldi sui medici scolastici: “Il progetto sia operativo al più presto”

Nota del candidato sindaco Pierluigi Gilli sul tema del medico scolastico ipotizzato dal candidato sindaco Augusto Airoldi

Leggo l’intervento del candidato Augusto Airoldi circa la necessità di un medico scolastico per dare un contributo alla prevenzione e alla lotta al Corona Virus. Le premesse della proposta sono assolutamente condivisibili: il Comune, in questo momento di crisi sanitaria, ha il dovere di agire in ogni modo per tutelare la sua comunità, con particolare riguardo ai più fragili ed esposti, i bambini e i ragazzi, inseriti per forza in aggregazioni sensibili. Condividiamo, pertanto, l’idea di istituire, a spese del Comune, un team di medici “scolastici”, che potrebbero operare in supporto come già fanno gli psicologi nell’ambito dell’apprezzato progetto RA.DI.CI.

Riteniamo, tuttavia, che – reperite le risorse – il progetto debba essere operativo al più presto, stante l’urgenza del problema. Convocare tavoli e riunioni sarebbe per forza di cose defatigante. Reperiti i medici, il Comune dovrebbe subito metterli a disposizione delle scuole, che peraltro sono già dotate di infermeria dove accoglierli. Spetterà alle singole scuole richiedere questo servizio medico aggiuntivo, a seconda delle esigenze raccolte. Sarebbe oltretutto un grande segno di appartenenza alla comunità se alcuni medici, soprattutto quelli in pensione, si mettessero a disposizione volontariamente in questa emergenza.

Nell’occasione, privi di alcuna notizia dall’uscente Amministrazione, sottolineiamo un’altra volta la necessità urgente che il Comune si faccia carico dell’organizzazione di attività educative e di custodia degli alunni che avranno un orario scolastico ridotto, per aiutare i genitori impossibilitati per motivi di lavoro: altra esigenza meritevole di tutela, siamo a meno di un mese dall’inizio dell’anno scolastico!

Pierluigi Gilli

Candidato Sindaco per Lista Azione, Italia Viva, +Europa e per la Lista Civica Con Saronno Gilli Sindaco