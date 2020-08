Incidente a mezzanotte a Canegrate, 33enne in ospedale con l’elisoccorso

Un altro incidente stradale sul territorio e intervento anche dell’elisoccorso in piena notte. Protagonista un 33enne che, a Canegrate, nella centralissima via Manzoni, poco dopo la mezzanotte, con il suo mezzo è finito contro un ostacolo.

Sul posto, due ambulanze della Croce Rossa di Legnano e della Croce Rossa di Varese, l’automedica con l’elisoccorso proveniente da Como, una pattuglia dei carabinieri che hanno gestito il traffico e i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano. L’uomo è stato soccorso inizialmente in codice rosso quindi il ricovero in codice giallo all’ospedale di Circolo a Varese. Seguiranno aggiornamenti in giornata.