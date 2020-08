La Comunità Operosa incontra Enrico Bianchi di Proposta per Luino: “Accordo su tutti i punti”

L’anno scorso ventitré realtà del mondo del volontariato, della Scuola e del Terzo Settore dell’Alto Verbano hanno unito le loro forze per creare la Comunità Operosa Alto Verbano ed affrontare insieme i complessi problemi del nostro tempo al fine di costruire nuovi modelli di convivenza basati sulla giustizia, solidarietà, condivisione, pace e nonviolenza.

In questi giorni, con entusiasmo, la Comunità Operosa ha accettato la richiesta del candidato sindaco della lista “Proposta per Luino” di incontrarsi per conoscere le proposte della Comunità nell’ambito di una politica del bene comune. E così, grazie alla ospitalità della CRI di Luino e Valli, nella sera di martedì 25 agosto si è tenuto l’incontro tra il candidato sindaco Enrico Bianchi ed i rappresentanti delle realtà della Comunità Operosa unitamente ai candidati consiglieri Elena Brocchieri, Sofia Focarete e Giuseppe Cutrì.

Il confronto è avvenuto chiedendo al candidato sindaco di esprimere il suo accordo o disaccordo su dieci punti ritenuti importanti per una visione politica sulle questioni sociali ed ambientali del territorio e quindi di impegnarsi, firmando l’accordo, nel portare avanti i punti in caso di elezione a Sindaco.

Ne è nato un vivace e costruttivo dibattito e per ogni punto sono intervenute le varie realtà della Comunità Operosa presenti all’incontro. Si è discusso sulla necessità di istituire una delega ad un assessore/consigliere per essere il referente delle istanze delle associazioni, sulla richiesta di uno sportello per illustrare alla popolazione le possibilità offerte dall’ecobonus del 110%, sull’impegno nella mobilità sostenibile con un parco macchine del Comune orientato a mezzi a basso impatto ambientale ed un sostegno al progetto Equostop, su una maggiore attenzione all’impatto ambientale degli edifici e degli impianti di illuminazione stradale del Comune utilizzando il bando di Energy Performance Contracting ed il Piano di Azione per gli Appalti Verdi, sul coinvolgimento nei futuri progetti di plastic free e di consumo sostenibile.

Si è affrontato il progetto della rigenerazione della stazione ferroviaria di Luino per fini sociali e culturali, si è chiesta una maggiore attenzione alla lotta contro lo spreco di cibo volto alla solidarietà alimentare ed un particolare impegno a promuovere l’educazione ambientale nelle scuole, in collaborazione con i giovani del FFF Luino (Fridays For Future), ponendo al centro l’attenzione per il bambino, ai suoi bisogni ed alla sua fragilità.

Da ultimo, ricordando l’importanza e l’urgenza di attivarsi con buone pratiche nei Comuni per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, si è chiesto di firmare al più presto la Dichiarazione di Emergenza Climatica e di assumere un ruolo di guida per il territorio dell’Alto Verbano nell’ambito delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

Enrico Bianchi ha dichiarato, a nome della sua lista, di concordare con tutti e dieci i punti proposti e si è impegnato, firmando il documento della Comunità Operosa, a portarli avanti in caso di vittoria alle elezioni comunali.

È stato un incontro interessante ed intenso, ove ogni realtà della Comunità Operosa ha potuto esprimere al candidato sindaco il suo punto di vista, riscontrando nella lista “Proposta per Luino” una visione comune ed una sincera volontà a lavorare insieme per il bene della comunità. Ovviamente la Comunità Operosa è aperta al confronto con ogni candidato sindaco che voglia incontrarla per costruire un percorso di collaborazione verso una concreta politica per il bene comune.

Fanno parte della Comunità Operosa Alto Verbano le seguenti 23 realtà: A.GE.VA, AGRISOL, AMICI DI NZONG, ANEMOS LOMBARDIA, A.N.P.I, ASILO MARIUCCIA, ASS. HORTUS, ASS. SOLARIS, AISU VERSO ITACA, BANCA DEL TEMPO, CAST, CHIESA EVANGELICA VALDESE, GIM-TERREdiLAGO, ASS. COSTRUTTORI DI PACE, CRI COMITATO DI LUINO E VALLI, DONNASICURA ONLUS, ASS. LA GRA’, ASS. LE CEPPAIE, LICEO SCIENTIFICO SERENI, INFORMADSA LUINO, ASS. SCOUT LUINO 1, SOMS, I.S.I.S. “CITTA’ DI LUINO – C. VOLONTE’”.