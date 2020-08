La notte delle stelle cadenti, tutte le iniziative

Prendete una coperta, un thermos e scegliete un posto senza luci artificiali. Basta questo per godersi la notte delle stelle cadenti.

Ma dove andare se cercate qualcosa di più? Qualcosa di “organizzato” magari con qualcuno che vi faccia da guida tra le costellazioni e le Perseidi?

Vi aiutiamo noi facendovi un breve riassunto delle iniziative organizzate nel Varesotto. (l’articolo è in aggiornamento)

Anche quest’anno, nonostante le limitazioni per il COVID-19, la società astronomica “Schiaparelli” è riuscita ad organizzare la consueta serata al Parco di Villa Toeplitz per osservare le stelle cadenti. L’appuntamento è per mercoledì 12 agosto alle ore 21. (la prenotazione è obbligatoria)

Lunedì 10 agosto alle ore 22 visitatori e astrofili potranno partecipare all’osservazione guidata che si terrà nello scenografico Teatro del parco della Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno. (Ecco l’articolo)

L’associazione M42 di Bisuschio, organizza per mercoledì 12 agosto un’osservazione pubblica delle Perseidi, le famose stelle cadenti di agosto, legate alla notte di San Lorenzo. La serata si terrà a partire dalle 21 all’Osservatorio di Monteviasco, nel comune di Curiglia. (leggi l’articolo)

Martedì 11 agosto e mercoledì 12 agosto dalle ore 20 alle ore 23 il Parco Pineta di Tradate organizza

Picnic sotto le stelle cadenti – CLICCA QUI PER L’EVENTO FACEBOOK DELL’11 AGOSTO – CLICCA QUI PER L’EVENTO FACEBOOK DEL 12 AGOSTO

Quota di partecipazione: €15 (minori di 14 anni €10)