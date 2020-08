Astronomi al monastero di Torba

Sabato 15 agosto al Monastero di Torba di Gornate Olona torna il consueto appuntamento annuale con “Astronomi per una notte”, dedicato alle stelle cadenti e all’osservazione guidata della volta celeste, a cura dell’Osservatorio Astronomico “G.V, Schiaparelli”.

Alle ore 22 visitatori e astrofili potranno partecipare all’osservazione guidata che si terrà nel grande prato del Monastero: le stelle e i pianeti scrutati dal telescopio saranno proiettati in tempo reale su un maxi schermo. In caso di cielo coperto, il racconto avverrà tramite una proiezione virtuale del cielo stellato. Solo in caso di maltempo l’osservazione astronomica sarà annullata., mentre rimarrà confermata l’apertura del bene e la possibilità di cenare nel suo ristorante.