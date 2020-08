Al parco di Villa Toeplitz per osservar le stelle

Anche quest’anno, nonostante le limitazioni per il COVID-19, la società astronomica “Schiaparelli” è riuscita ad organizzare la consueta serata al Parco di Villa Toeplitz per osservare le stelle cadenti. L’appuntamento è per mercoledì 12 agosto alle ore 21.

Dopo un intervento sulle principali novità 2020, spazio all’osservazione delle costellazioni estive e delle stelle cadenti ad occhio nudo. Se volete partecipare all’incontro organizzato dagli esperti dell’osservatorio dovete prenotare il vostro “posto sul prato”: quest’anno a causa dell’emergenza Covid l’ingresso all’area delimitata, accanto alla fontana del parco, sarà contingentato. I posti non sono molti ed è quindi necessario inviare un’email all’indirizzo: chiara.cattaneo@astrogeo.va.it. Sarà possibile accadere all’area dell’evento solo se muniti di prenotazione.

“Il periodo migliore in cui poter osservare le Perseidi, le stelle cadenti, è nelle notti fra il 10 e il 14 agosto – spiega Luca Buzzi, dell’osservatorio Astronomico “Schiaparelli”. Ma il picco massimo della visibilità sarà il 12 agosto. In realtà però saranno visibili già in questi giorni e fino a una settimana dopo il 12 agosto”.