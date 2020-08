Astronomi per una notte a Villa Bozzolo

In occasione della Notte di San Lorenzo, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno apre le porte per un appuntamento eccezionale dedicato alle stelle cadenti e all’osservazione guidata della volta celeste, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli.

Lunedì 10 agosto alle ore 22 visitatori e astrofili potranno partecipare all’osservazione guidata che si terrà nello scenografico Teatro del parco della Villa: le stelle e i pianeti scrutati dal telescopio saranno proiettati in tempo reale su un maxi schermo, permettendo così di osservare il cielo in modo inedito. In caso di cielo coperto, il racconto avverrà tramite una proiezione virtuale del cielo stellato.

Villa Della Porta Bozzolo sarà aperta a partire dalle ore 18 e offrirà la possibilità di riservare presso il Ristorante interno I Rustici il proprio cestino da picnic (su prenotazione).