Le “Maldive del Ticino” in trenta secondi

Un tuffo nelle acque verdi e fresche di uno degli angoli più belli del Canton Ticino, la Valle Verzasca, quella che alcuni hanno definito le “Maldive” del Ticino.

È la sintesi dell’ultimo video spettacolare video realizzato dalla videomaker sestese Silvia Dengo: un brevissimo filmato, realizzato nel percorso di BoBosco, l’associazione ha come obiettivo quello di promuovere il bosco della Valle Verzasca e che in questa zona ha organizzato un sentiero ludico di piste per le bocce tra Brione Verzasca e Lavertezzo.

Fotografa e videomaker di Sesto Calende, Silvia Dengo, ha firmato per lavoro e passione alcuni video molto suggestivi. Tra tutti ricordiamo l’emozionante viaggio tra le vie deserte della sua città durante le settimane del lockdown.

Il video sulla Valle Verzasca:

