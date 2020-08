“Letture sotto il faggio” nel parco di Villa Frua

Dopo il successo dei primi due appuntamenti di luglio, tornano anche ad agosto le “Letture sotto il faggio” proposti dalla Biblioteca comunale “Antonia Pozzi” di Laveno Mombello sotto l’imponente albero del parco di Villa Frua, in via in via Roma 16. sempre alle 15.30, sotto al grande faggio al centro del parco.

Letture animate, tanti libri da sbirciare e prestiti a sorpresa sono gli elementi che caratterizzeranno l’iniziativa nei pomeriggi di lunedì 17 e mercoledì 19 agosto, alle 15.30, in compagnia di due ospiti speciali: Sara e Lucia, appassionate di letture ad alta voce.

Per cercare di vedere meglio cosa combinavano i bambini lì dentro aveva allungato i suoi rami sempre di più ma era ancora lontano.

‘Cosa fate in biblioteca?’ chiese timido un giorno

‘Ascoltiamo tantissime storie!’ rispose il bimbo.

‘Anche io vorrei tanto sentirne una!’ sospirò il faggio.

Da quel giorno i bambini cominciarono a leggere sotto il faggio per fargli compagnia.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione telefonando allo 0332 625520.

Per maggiori informazioni scrivere a biblioteca@comune.laveno.va.it.